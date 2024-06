Neonato abbandonato a Paceco, condannato il padre ventenne

Nell’ottobre 2022, la comunità trapanese tutta è stata scossa dall‘abbandono nelle campagne di Paceco, di un neonato di poche ore di vita. Lo scorso anno furono individuati e arrestati i genitori, lei ancora minorenne, 16 anni, e lui 19enne all’epoca. Francesco Alberto, così lo hanno chiamato all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove è arrivato grazie alla segnalazione di un cittadino che ha sentito dei vagiti e chiamato subito i Carabinieri, nel corso degli accertamenti fu trovato positivo a tracce di cannabinoidi nel sangue.

A distanza di un anno dall’arresto il padre del piccolo che oggi ha un anno e mezzo, è stato condannato alla pena di 5 anni di reclusione dal Tribunale di Trapani. Il Pm aveva chiesto per l’imputato una condanna a nove anni di reclusione per tentato omicidio ma il reato è stato qualificato come abbandono di minore.