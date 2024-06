A Marsala un evento esclusivo per il settore apistico siciliano

Sabato 8 giugno, dalle 9.30 alle 13, presso il Complesso San Pietro di Marsala si terrà un corso avanzato per il settore dell’Apicoltura con un seminario esclusivo dal titolo “Gli altri tesori dell’alveare, il Veleno delle Api e la Propoli” dove interverranno alcuni relatori di rilievo per l’Apicoltura italiana in rappresentazione di Enti, Istituti e Università. Parteciperanno anche professori di UNIPA, Medici Veterinari, Biologici Ricercatori e personaggi di alto profilo come Nicolò Cirrito (Allevatori Apis Mellifera Siciliana), il Presidente FAI Sicilia Vincenzo Stampa e Carlo Amodeo, uno dei maggiori esperti apicoltori siciliani.

L’evento è sovvenzionato tramite un bando finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione del miele – Campagna Apistica 2023 – 2024, Cofinanziato dall’UE ai sensi del regolamento UE n.2021/2115, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dalla Regione Siciliana Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Ad organizzarlo per Marsala, per conto dell’Associazione Allevatori Apis Mellifera Siciliana, è l’apicoltore Andrea Licari che presenterà il suo progetto iniziato nel 2015, volto ad aiutare la comunità scientifica italiana affinchè possa rivalutare le enormi potenzialità offerte da questi prodotti naturali, di fondamentale importanza anche per la salute e il benessere dell’uomo.