Il bagno dei Vigili

Noi, come crediamo la maggioranza dei nostri lettori, non conosciamo personalmente il politologo americano Edward Luttwak. Ce ne rammarichiamo e se ci capiterà l’occasione di incontrarlo ve lo saluteremo cordialmente. Lo faremo prendendoci titoli che, non so se ci capite non abbiamo, anche a nome del popolo siciliano (siamo presuntuosi, va. Lo saluteremo a nome dei marsalesi e dei nostri concittadini della provincia). Ecco alcuni passaggi testuali del “nostro” rilasciati ad una testata radiofonica regionale che in un momento elettorale non volendo intervenire nella campagna ancora in corso, proprio nella giornata di ieri lo ha intervistato su altri temi: “I Vigili urbani di Palermo sono dei fannulloni, li cerchi e non ci sono mai”. E dato che si tratta di un economista ha coniato la soluzione: “… bisognerebbe pagarli con euro invisibili”.

Sapevamo di ricette economiche che portano all’euro forte. Ci era stato detto anche che è meglio l’euro debole. Ora è un po’ defilata, ma c’era la teoria promotrice dell’uscita dall’euro. Ma dell’euro invisibile nessuno ci aveva ancora parlato. Ma la ricetta economica di Luttwak non si è fermata a questo: “Oggi in Sicilia c’è la falsa compassione nei confronti dei disoccupati, come quando uno si trova a casa un figlio di 35 anni che non lavora e continua dargli la minestra”. Ed ecco pronta la soluzione: “ La vera soluzione è non dargli la minestra, così lui esce e va a pulire i gabinetti, dove oggi lavora un marocchino”. A volte studiare nelle migliori università americane, serve. Vedete il politologo statunitense che bella ricetta ha pronta per la nostra Isola? Come non ci avevano pensato ancora le mamme del trapanese? Affamino i figli e loro puliranno i bagni al posto degli extracomunitari. E dire che ci sono giornali, anche nostrani, in cui Luttwak scrive e che lo pagano profumatamente (così non deve pulire i bagni pubblici…).

Ci sono reti televisive, anche italiane, che se lo contendono e dove può sciorinare tutto il suo sapere. Noi proponiamo di invitarlo a trascorrere qualche giorno in Sicilia, vedrete che rimarrà affascinato da qualche grande albergo dove sicuramente alloggerà.

Se va a Palermo però, nascondetegli i vigili. Non fategli crollare l’ipotesi economica che la polizia municipale è assente nel capoluogo dell’Isola. Poi certamente andrà in giro, auguriamoci che non soffra di prostatite senile. Se deve andare in bagno e non ci trova gli sfaccendati siciliani ma i marocchini che puliscono, cosa andrà a a raccontare negli States?