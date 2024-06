Al Carmine di Marsala il libro di Marta Allevato che racconta la Russia

Il Convento del Carmine di Marsala ospiterà domani, 8 giugno, alle 17.30, la presentazione del libro “La Russia Moralizzatrice” di Marta Allevato. L’evento, organizzato dalla locale sezione Fidapa guidata da Rosa Anna Gerardi, gode del patrocinio del Comune e la collaborazione della libreria Mondadori. “La Russia Moralizzatrice” è un libro frutto di studio e analisi approfondire, una visione diretta di ha vissuto e toccato con mano la quotidianità e gli eventi del mondo russo, prendendo in esame l’ultimo decennio putiniano, mettendo in luce il rinato conservatorismo della Russia, paladina dei valori tradizionali contro la corruzione dell’Occidente. A conversare con l’autrice, la professoressa Antonella Genna. Interverrà per l’occasione Andrea Gulotta dell’Università di Palermo.