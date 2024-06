Bocce Marsala: Bufalata campione in seconda e terza categoria

Sabato ricco di risultati nel Campionato Italiano di Promozione nei gironi siciliani. In Seconda Categoria, in particolare, festa grande per il Bufalata, società di bocce marsalese, che si va a prendere il titolo regionale grazie al pareggio per 4 a 4 tra Ponte Ammiraglio e ‘Simone Catalano’. I campioni lilybetani mantengono così la testa della classifica con 7 punti davanti alle due società, portando a casa un importante traguardo che vale l’accesso alla fase interregionale. A guidare la squadra è Mister Giuseppe Angi, il suo vice Nicolò Di Gesù, gli atleti sono Michelangelo Accardi, Michele Armato, Giovanni e Pietro Genna, Francesco Prinzivalli, Giuseppe Sansica, Giovanni Alagna.

Anche nella Terza Categoria il Bufalata vince il titolo regionale al termine di una doppia finale equilibrata ma spettacolare. La sfida contro il Fratellanze è terminata 4 a 4; la gara, sotto la direzione arbitrale di Giuseppe marino dell’AIAB Trapani, si è portata fino ai pallini ad oltranza con successo per gli atleti marsalesi. Anche in questo caso la vittoria è valsa la qualificazione interregionale. La squadra è formata dall’allenatore Giuseppe Sansica, dal vice Girolamo Tumbarello e dagli atleti Vincenzo Alagna, Salvatore Amato, Giuseppe e Salvatore Angi, Tommaso Ansaldi, Giuseppe Tumminelli, Giovanni Zizzo.