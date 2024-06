Vigili urbani contro il Comune di Castelvetrano per le indennità del 2016

E’ una lunga, a dir poco annosa, la vicenda che riguarda la Polizia Municipale di Castelvetrano, in contenzioso col Comune da circa 8 anni. Nel 2019, 13 vigili urbani, hanno presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell’Ente comunale, per la mancata liquidazione dell’indennità di vigilanza prevista per l’anno 2016. Si trattava di 94.448 euro, cifra non di poco conto, che riguardava il miglioramento e l’efficienza dei servizi come previsto da una legge regionale del 1990. Già un anno prima, nel 2018, il comandante aveva previsto il mezzo servizio della Municipale solo fino alle 14 e senza festivi, in quanto il fondo risorse decentrate era insufficiente per garantire il pagamento dei salari dei vigili, per cui niente indennità di turnazione e di festività.

Oggi invece, sono 17 i Vigili urbani che chiedono ancora una volta il pagamento delle indennità non riconosciute e maturate per quell’anno, il 2016. Dopo il danno anche la beffa, visto che il Comune di Castelvetrano con una delibera di giunta ha dato mandato al legale di procedere all’opposizione contro il decreto ingiuntivo avanzato nuovamente dagli agenti. Ad ora, l’ammontare delle somme richieste dai 17 vigili è di circa 50 mila euro ma il Comune non la pensa così, considerandole non dovute ex lege.