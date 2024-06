Il Trapani conquista la finale della Poule Scudetto, vittoria sul Caldiero Terme per 4 a 1

Gara di ritorno della semifinale della Poule Scudetto per il Trapani che allo Stadio Provinciale, dopo aver vinto la gara di andata per 0 a 1, ha ospitato il Caldiero Terme. Match che i granata portano a casa nonostante la squalifica per 4 giornate di Crimi. I primi minuti di gioco danno il ritmo al Trapani per un poker che c’entra l’obiettivo stagionale. Al 14′ sull’azione di Samake, il destro di Balla si infila sull’angolo sinistro della porta avversaria. La sua doppietta arriva al 22′ con un assist preciso di Kragl che lo lancia in rete. La prima azione del Caldiero Terme è nel 24′ con il tiro Arma che finisce in curva ma sembra che per gli ospiti il 2 a 1 sia maturo e infatti al 33′ la rete di Fasan accorcia le distanze; al 43′ il Caldiero rischia di accorciare pure il divario.

Nel secondo tempo, dopo un pò di cambi freschi, il tris del Trapani non si fa attendere al 65′ con Sartore che recupera la sfera e lancia in rete Samake. La porta difesa da Aldegheri però rimane sguarnita per l’uscita del portiere. Caldiero poco fortunato quando l’arbitro gli concede un rigore per un fallo su Bitihene: Ujkaj si tuffa e para il rigore poco angolato di Orfeini. Al 76′ il Trapani in pratica chiude il risultato grazie al poker messo a segno da Kragl. E’ 4 a 1 e il Trapani conquista la finale della Poule Scudetto. I granata così affronteranno il Campobasso in campo neutro.

Il tabellino di gara:

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pipitone (46′ Pino), Gelli (58′ Bolcano), Sabatino, Guerriero; Acqudro (74′ Marigosu), Ba; Kragl (77′ Bollino), Balla, Convitto (58′ Sartore); Samake. A disposizione: Antonini, Montini, Sbrissa, Morleo. All.: Torrisi.

Caldiero Terme (3-5-2): Aldegheri; Rossi, Gobetti (63′ Orfeini), Baldani; Chiggiato, Gianola (84′ Turano), Filiciotto (67′ Hoxha), Fasan, Personi (55′ Furini); Zerbato, Arma (63′ Bitihene). A disposizione: Kuqi, Amoh, Gecchele, Formichetti. All.: Soave.

Arbitro: Vailati (Ottobretti-Ferrara).

Marcatori: 14′ e 22′ Balla, 33′ Fasan, 65′ Samake, 76′ Kragl (rig.).

Note: ammoniti: Filiciotto, Baldani, Marigosu.