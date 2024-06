Al via il restauro della Statua dell’Addolorata nella Parrocchia della contrada marsalese

Prendono il via i lavori di restauro conservativo della Statua della Madonna Addolorata, venerata nell’omonima contrada. Il parroco don Sergio De Vita vuole mettere in sicurezza il Simulacro della Vergine Maria, che troneggia sopra l’altare maggiore della Parrocchia. Il restauro è stato affidato alla ditta “La Partenope Restauri di Elena Vetere”, con la collaborazione di Nicolò Miceli; la direzione dei lavori affidata alla dottoressa Claudia Bertolino e sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza di Trapani con una durata di due mesi, così da terminare in tempo per la festa parrocchiale in onore alla Madre Addolorata il 15 settembre. Sarà possibile far visita al Simulacro durante i lavori di restauro nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12.