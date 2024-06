Ad Otium si presenta il libro-poster “A beddra Marsala” realizzato dagli studenti dell’Itet

Sabato 8 giugno alle ore 18, la dirigente scolastica dell’Itet ‘G. Garibaldi” Loana Giacalone, al chiostro di OTIUM in via XI maggio 106 Marsala, introduce la presentazione del libro poster “A BEDDRA MARSALA” una guida alla visita della città realizzata nel corso di un progetto laboratorio PCTO (percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento). Il progetto, che ha visto il coinvolgimento ventidue studenti della sezione A del corso Sistemi Informatici Aziendali dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Giuseppe Garibaldi di Marsala guidati dal prof. Giovanni di Girolamo, è stato co-progettato e co-realizzato dall’ Associazione Culturale OTIUM_Biblioteca Sociale Ex Libris.

Gli studenti si sono principalmente cimentati nella conoscenza diretta della città in vari percorsi di vista: il centro storico e le sue mura; il museo Giuseppe Whitaker e l’isola di Mozia; il Museo Archeologico Regionale Lilibeo; il Centro Culturale di San Pietro e del Museo Garibaldino; l’Ente mostra di Pittura. Hanno anche visitato la sede dell’ Amministrazione Comunale per avvicinarsi al concetto di gestione della città; Palazzo Fici sede dell’Enoteca Comunale e dell’Associazione Strada del Vino di Marsala e la Cantina Florio, per capire l’importanza della produzione del vino marsala e del sistema industriale impiantato dagli inglesi in città che ha prodotto, evolvendosi, il tessuto produttivo odierno con una capacità di distribuzione internazionale dei suoi prodotti.

Il progetto avviato nell’inverno del 2022 e completato nella primavera del 2024 (per un totale complessino di 70 ore didattiche extracurriculari) aveva come obiettivo la realizzazione di un prodotto finale che fosse contenitore dell’intero percorso, in questa primavera i nostri giovani bellissimi li abbiamo visti fiorire in una determinazione e creatività davvero sorprendenti, hanno maturato l’idea che era necessario metterci del loro, esprimersi con i loro mezzi e i loro strumenti e hanno tirato fuori “A BEDDRA MARSALA una guida essenziale e spiritosa di Marsala.