Marsala su Uno Mattina Estate e i social si scatenano: “Non si può camminare sui mosaici”. VIDEO

Su Uno Mattina Estate, programma Rai Uno, ieri un collegamento con la Città di Marsala, l’area archeologica, lo Stagnone e Mozia. (QUI per rivedere la puntata). L’inviata, approdata all’isoletta, con un’archeologa a raccontare i mosaici dell’antica Mozia, si sono portati sul pavimento, camminandoci. La stessa inviata dice “Fa un certo effetto camminare sui mosaici” e il presentatore Alessandro Greco risponde “E ve lo fanno fare!”. Sui social si è scatenata la polemica perchè molti sostengono che “non si può camminare sui mosaici, c’è il divieto”, “quando andiamo a Mozia ci dicono di non avvicinarci ai mosaici e loro ci camminano sopra”. Insomma, polemiche a parte una pagina di promozione anche storico-culturale per la Città di Marsala.

GUARDA IL VIDEO: