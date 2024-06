Riaperto l’ingresso del Tribunale di Marsala, lavori finiti in poche settimane

È stato riaperto l’ingresso del Tribunale di Marsala, lato via del Fante che nei giorni scorsi era stato oggetto di lavori urgenti per il rischio di caduta dei pannelli. Lavori appaltati dallo stesso Palazzo di Giustizia ed iniziati tempestivamente per evitare che qualcuno si facesse male. Infatti lo scorso 21 dicembre, gli uffici del Tribunale hanno avviato con affidamento diretto i lavori di manutenzione straordinaria del porticato esterno da cui si accede a piedi, che sono terminati nel giro di poche settimane.