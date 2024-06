Concerto dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio “Scontrino” al Di Stefano di Trapani

Il rinomato Teatro Di Stefano di Trapani sarà il palcoscenico del concerto di chiusura della stagione 2024 del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino”, che si terrà sabato 8 giugno alle ore 21. La serata vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica Giovanile, diretta dal Maestro Andrea Ferrante, stimato compositore e coordinatore del Dipartimento di Didattica della Musica e dello Strumento presso il Conservatorio. L’Orchestra Sinfonica Giovanile, istituita dal Maestro Ferrante, rappresenta un eccellente crocevia di esperienze e competenze diverse, fungendo da fucina artistica per giovani musicisti, palestra formativa per i tirocinanti e laboratorio metodologico per i docenti. Il repertorio dell’orchestra abbraccia tanto la tradizione sinfonica quanto la musica contemporanea, eseguendo opere originali di compositori di fama internazionale.

Dalla sua prima esibizione a Trapani il 14 ottobre 2023, l’Orchestra è stata riconosciuta come una realtà solida e significativa, incarnando l’eccellenza didattica e artistica del Conservatorio e divenendo un simbolo culturale per la comunità trapanese. Il programma del concerto comprende opere di V. Zoccatelli, S. Passantino, L. Minafra, D. Shostakovich, S. Scinaldi, M. Visconti e A. Marquez, con la “Danzon N.2” di Marquez eseguita per la prima volta a Trapani.

L’Orchestra vanta numerosi talenti emergenti: ai flauti e ottavini Alessandra Graziano, Melania Beninati e Maria Aurora Modica; agli oboi Alice Anelli e Federica Pecorella; ai clarinetti Maria Rosa Candela, Miriam Anselmo, Vincenzo Gabriele D’Aiuto e Chiara Di Vincenzo; ai sassofoni Anna Lombardo, Marco Buttaci, Angelica Marino, Francesco Poma e Francesco Sugamiele; ai fagotti Giuseppe Sapienza, Niccolò Cessario ed Erika Panfalone; ai corni Francesca Sofia Accardo, Salvatore Sugamiele, Valentina Sciurba e Fabrizio Musumeci; alle trombe Riccardo Solina, Thomas Napoli e Pina Sala; all’euphonium Giuseppe Frusteri; ai tromboni Christian Anguzza, Daniele Mistretta e Leonardo Carpitella; alle tube Giuseppe Loria, Valerio Lunetto e Alessandro Domenico Savignano. Al pianoforte si esibiranno Gloria Scarcella, Michele Sansica e Michele Lombardo, mentre le fisarmoniche saranno suonate da Sofia Angileri, Salvatore Giurintano e Pietro Adragna. L’arpa sarà affidata a Ester Messana, le percussioni a Eduardo La Scala, Michele De Vincenzi, Alessandro Bonelli e Sergio Di Gregorio, e i timpani a Lorenzo Zichittella. Tra i violini primi figurano Clelia Francesca Cilluffo, Carola Rita Cilluffo, Miriana Bonsignore, Gabriel Francesco Mazzara, Giulio Giacomazzo, Stefania Alcamo, Alberto Sestiere e Vita Nastasi. I violini secondi includono Francesca Chiara Licari, Ginevra Lo Greco, Aurora Di Stefano, Gaia Donato, Claudio Garitta, Giorgio Valenti e Leandra La Mantia. Le viole vedranno la partecipazione di Rebecca Coppola, Emma Lombardo, Angelo Pace, Ilenia Di Gregorio, Aurora Aiello, Katia Santo e Maria Teresa Clemente. I violoncelli saranno suonati da Matteo Catania, Luciana Vega, Giorgia Milillo e Gabriele Maria Ferrante. I contrabbassi saranno affidati a Antonino Pianelli e Davide Femminino. Le voci includono Gaia Asaro, Sonia Cintura, Alessandra Buscemi, Caterina Augugliaro, Nicolò Stabile, Greta Di Giovanni, Valentina La Colla D’Angelo, Daniela Pia Maria Urso e Arianna Virgilio.

I prossimi appuntamenti dell’Orchestra Sinfonica Giovanile includono esibizioni il 21 settembre al Parco Archeologico di Selinunte, il 26 ottobre alla Villa Comunale di Paceco e il 3 marzo 2025 alla Filarmonica Laudamo di Messina.

L’ingresso al concerto del 8 giugno è gratuito fino a esaurimento posti.