Dopo “la rondine”, la versione dance del brano di Mango, lo Zio Peter torna con un nuovo remix

Zio Peter, il dj di origine marsalese ma che da circa due decadi vive a Biella, ha confezionato un nuovo remix. Peter è protagonista delle console di discoteche e radio da oltre 30 anni (in provincia di Trapani lo potete ascoltare col suo #90allora su Rmc101 ogni domenica alle 18:00). Da qualche mese ha aggiunto alla sua già ricca carriera, anche la produzione di remix di brani italiani che hanno fatto la storia della musica.

Nel novembre scorso, durante un tour, negli House of Glass Studios di Viareggio, lo Zio Peter ha avviato una collaborazione con lo storico gruppo di musica dance Netzwerk, una delle formazioni più popolari degli anni 90 e di cui ricordiamo «Passion» e «Memories», solo per citarne alcuni. Durante un pranzo di lavoro fu proprio Marco Galeotti, uno dei componenti del gruppo, ad avere l’idea di realizzare il remix dello storico successo di Mango, testo scritto insieme a Pasquale Panella (uno dei parolieri italiani più popolari). Un brano che, nelle sua versione originale, ebbe un buon successo, ma forse non valorizzato abbastanza in seguito. Proprio per questa ragione, si sono catapultati in studio e con Gianni Bini hanno iniziato a fare la stesura del remix, una versione italodisco. «Il brano è stato confezionato il 1° dicembre del 2023, quando ovviamente non si sapeva della partecipazione e della cover sanremese – sottolinea lo stesso Peter -. In attesa che venga preso in considerazione dall’etichetta e dalla famiglia del cantante, lo sto proponendo nelle mie serate e nei miei programmi radiotelevisivi».

L’ok dalla famiglia dell’artista non arrivava, allora hanno pensato ad un piano B, ovvero farlo ricantare ad un altro artista. E’ così nacque anche la versione cantata da Melody Castellari, una delle voci più importanti nel mondo della dance anni 90’ (nel vinile ufficiale si trovano entrambi le versioni). Casualmente, forse, la figlia di Mango, Angelina, propone sul palco del Festival di Sanremo nella serata dedicata alle cover proprio “La rondine”. Da qualche giorno è diventato un remix di tendenza, richiesto anche dai grandi professionisti della radio e della consolle come Sergio Friscia che l’ha utilizzato come sigla in una puntata di Striscia la Notizia, Walter Pizzulli di M2o, Massimo Alberti di RTL 102,5 nella «Discoteca Nazionale» e Paoletta su Radio Italia.

Altro capitolo che riguarda lo Zio Peter è legato ad un altro remix. Stavolta di un brano di Alan Sorrenti, il popolare «Figli delle stelle» che, nella versione remixata da lui è stata prposta allo stadio San Siro durante i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter.

Da qualche giorno è online, su tutte le piattaforme, il nuovo remix dello Zio Peter che stavolta ha collaborato con Bruno Guerrini, realizzando il remix di “You Need Me” di Irene Cara.

Il brano viene pubblicato a livello mondiale in digitale nella radio version, la extended e la Tee’s Edit Vrs. Remix By Todd Terry e in vinile 12” mix colorato clear pink & red marbled per Dj e vinyl lovers.

A metà degli anni Novanta, Irene Cara incide dei singoli ‘eurodance‘, tra cui due rifacimenti di brani italiani ma, con testi diversi. Uno di questi era proprio “You need me” ovvero la versione americana di “Ti sento” dei Matia Bazar. Irene Cara se n’è andata il 25 novembre 2022 lasciando un’importante eredità nel mondo dello spettacolo.

Anche per renderle omaggio, torna in uscita mondiale la sua voce in questa versione remix del celebre “You Need Me”.