Pietro Pizzo è l’ospite della seconda puntata di FUORI ONDA – VIDEO

Ogni venerdì, il gruppo editoriale PubliNews propone FUORI ONDA, il backstage di una vita fuori dal comune. Ad ogni puntata Ninny Bornice cercherà di scoprire vita e aneddoti che riguardano personaggi che hanno lasciato il segno del mondo della cultura, dello sport, della politica o nel sociale. L’ospite della seconda puntata è il Senatore Pietro Pizzo, politico che ha animato la città di Marsala e la regione Sicilia per oltre 30 anni. Scopriremo la sua vita, con le vittorie e le sconfitte che lo hanno portato ad essere uno degli uomini politici più rappresentativi dagli anni 70′ ai primi del 2000. Dopo la prima puntata con il notaio Salvatore Lombardo e quella che andrà in onda venerdì con il Senatore Pietro Pizzo, nelle prossime puntate ci saranno altri personaggi noti, come il velista pluripremiato Mario Noto e l’imprenditrice Josè Rallo.



