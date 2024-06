Petrosino ha celebrato la salita del Simulacro della Patrona

Si sono concluse il primo di giugno, con la salita del simulacro di Maria Santissima delle Grazie le celebrazioni in onore della Patrona di Petrosino. Il 31 maggio, giorno della Patrona, la santa messa è stata celebrata dal vescovo Mons. Angelo Giurdanella. Alla messa solenne hanno partecipato le autorità civile e militari. Dopo la messa si è svolto il tradizionale rito della consegna delle chiavi da parte del sindaco alla Madonna e a seguire la processione del simulacro per le vie della città. Diverse invece, durante tutta la settimana precedente, le serate di festa organizzate dalla Parrocchia e patrocinate dal Comune di Petrosino.

“Un sentito ringraziamento al parroco don Carmelo Caccamo, al nostro Vescovo Monsignor Giurdanella e a tutto il comitato per l’organizzazione delle celebrazioni in onore della nostra santa Patrona – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi -. Sono state giornate intense con tante iniziative e momenti di incontro che hanno coinvolto tutta la comunità di Petrosino. La festa in onore di Maria Santissima delle Grazie anche questo deve essere, un’occasione di condivisione e di partecipazione di un’intera comunità che si ritrova unita e coesa. Questo spirito di unità nella diversità, è stato ben rappresentato quest’anno nella stupenda installazione che le mani sapienti delle nostre “uncinettine” hanno cucito e intessuto. L’armonia nella diversità è il messaggio più bello emerso durante questi festeggiamenti – conclude il sindaco – e spero che questo spirito di creativa coesione possa sempre di più caratterizzare questo splendido territorio e la comunità che lo abita”.