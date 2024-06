Da Marsala e Alcamo in Giordania per realizzare impianti energetici

Nell’ambito del progetto transfrontaliero Green City, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in collaborazione con l’Istituto per la Cooperazione Internazionale di Roma, rappresentanti dei Comuni di Alcamo e Marsala sono stati ospitati in Giordania per condividere buone pratiche di cooperazione internazionale. In missione in Giordania, per Marsala, hanno presenziato Roberta Tartaglia, referente per il coordinamento delle attività, Stefano Pipitone esperto del settore energetico Marta Drago coordinatrice di progetto per l’Istituto di Cooperazione Universitaria, Rosa Maria Dragone responsabile dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ente finanziatore del progetto. Per il Comune di Alcamo hanno partecipato Bernardo Di Gregorio, esperto nella gestione dei rifiuti solidi urbani; Filippo Palazzolo esperto nel settore energetico; Mariano Rimi referente per il coordinamento delle attività di progetto.

Il progetto ha permesso la realizzazione di impianti di produzione di energia, installando pannelli fotovoltaici, sostituendo i sistemi di illuminazione con altri a tecnologia LED, sia nelle scuole che in edifici pubblici giordani e libanesi. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, i tecnici siciliani hanno contribuito allo sviluppo di piani di azione per le criticità esistenti, formando i tecnici e sensibilizzando le nuove generazioni, presso le scuole con la collaborazione delle organizzazioni della società civile.