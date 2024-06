Il direttivo di Liberi rinnova il sostegno a Grillo. “Chi ha promosso la sfiducia era guidato da logiche elettorali o rancori personali”

Il direttivo del movimento Liberi esprime “piena fiducia al sindaco Grillo e alla sua Giunta”, all’indomani della seduta consiliare conclusasi con la mancata approvazione della mozione di sfiducia. Una seduta, peraltro, segnata dal duro confronto tra lo stesso primo cittadino e i due consiglieri eletti con la lista del movimento Liberi, Vito Milazzo e Piero Cavasino, che si sono astenuti dal voto, pur mostrandosi molto critici nei confronti dell’amministrazione e del sindaco.

Per il direttivo di Liberi, invece, “Grillo è riuscito a rispondere alla debolezza di una politica con la p minuscola con la forza dell’azione amministrativa e di una cultura politica dalle radici ben salde che guarda solo all’interesse collettivo e al bene della città”.

“Siamo soddisfatti – si legge ancora nel comunicato – del risultato ottenuto dal Sindaco Massimo Grillo ieri in consiglio comunale, dove ribattendo punto per punto con dati di fatto e realizzazioni ed opere concrete ed in linea con il programma elettorale sottoposto ai cittadini ha visto il consiglio comunale bocciare la mozione di sfiducia presentata da alcuni consiglieri. Il dibattito consiliare ha reso palese quanto deboli e pretestuose fossero le ragioni di chi ha promosso tale mozione”.

Secondo il direttivo di Liberi, di fronte ai risultati concreti illustrati dal primo cittadino “è apparso chiaramente che chi ha promosso la sfiducia al sindaco non mette al centro della sua azione politica il bene e gli interessi della città, bensì si fa guidare solo da mere ragioni elettorali e, in alcuni casi, da rancori personali. A tal riguardo ci è dispiaciuto dover assistere ad un dibattito che è spesso scivolato in offese personali contro il sindaco e i consiglieri di maggioranza, oltrepassando ripetutamente quella linea per nulla sottile che separa la dialettica politica dagli insulti personali e il dibattito civile dal cortile. Anche questo costituisce un indicatore chiaro del nervosismo e della debolezza delle ragioni di chi, ad un anno e mezzo dalla fine del mandato di un sindaco democraticamente eletto, invece di lavorare ad opere e progetti concreti per la città non trova nulla di meglio da fare che cercare di affidare Marsala alla gestione burocratica di un commissario”.

Il direttivo di Liberi, infine, ringrazia i consiglieri comunali che hanno confermato la fiducia al sindaco, ribadendo ulteriormente il proprio sostegno all’amministrazione.