Alla GesanCom Marsala Volley arriva coach Luca D’Amico

La GesanCom Marsala Volley si lancia da subito nella creazione del roster per la prossima stagione sportiva 2024/25. Il primo nome a comporre il futuro puzzle biancoazzurro è quello di Coach Luca D’Amico da tre stagioni alla Pvt Modica, che iniziano in A2 da secondo a Coach Enrico Quarta e terminano nella passata stagione con la conquista, da primo allenatore del Team ragusano, della promozione in serie B1.

Coach D’Amico inizia nel 2013 allenando le giovanili dell’Igor Gorgonzola Novara finendo per approdare in serie A1 come Assistant Coach del Team piemontese. Poi esperienze sempre in crescendo, in Puglia a Maglie nel 2015/16, a Sant’Elia nel triennio dal 2017 al 2020 per poi approdare in Abruzzo ad Altino. Con il club biancorosso vincerà la serie B1 e nella stagione successiva lo guiderà in serie A2. “Sono davvero contento di essere arrivato a Marsala – dichiara Coach D’Amico – ci siamo trovati subito in sintonia con la dirigenza su quelli che sono gli obiettivi della GesanCom Marsala Volley al fine di allestire un roster altamente competitivo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza per conoscere quella che è considerata nell’ambiente una bellissima città con una grande tradizione pallavolistica”.