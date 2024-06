Lo stadio comunale “Lelio Catella” ceduto in concessione all’FC Alcamo

A seguito di procedura pubblica e in conformità all’art. 5 del DLgs 38/21, lo stadio comunale “Lelio Catella” è stato ceduto in concessione all’ASD FC Alcamo 1928 per una durata di 20 anni. La concessione, vincolata ad un progetto di riqualificazione, permetterà di apportare significative migliore all’ impianto sportivo tra cui: la riqualificazione del terreno di gioco con la risagomatura del campo e il rifacimento dell’impianto di irrigazione per garantire una superficie di gioco ottimale; la ristrutturazione della biglietteria e dei portoni di ingresso; il Ripristino dei locali degli spogliatoi; il ripristino della palestra sotto la tribuna coperta; la riqualificazione dell’area campi da tennis; l’installazione di un impianto fotovoltaico per rendere lo stadio più sostenibile e ridurre l’impatto ambientale.

Intanto nel mese di febbraio, grazie ai fondi comunali, sono stati completati i lavori per il collaudo statico della tribuna coperta, garantendo così la sicurezza e la fruibilità della struttura. E recentemente è stato completato il ripristino dei bagni del pubblico, dietro le tribune. “Questa concessione rappresenta un passo importante per lo sviluppo sportivo e la valorizzazione del nostro territorio, attraverso alcuni interventi che vogliono rendere lo stadio Lelio Catella un punto di riferimento per lo sport locale e non solo, e un luogo di aggregazione per tutta la comunità”, dichiara l’assessore allo sport Gaspare Benenati.