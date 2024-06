Pista ciclabile di Mazara, affidato a una ditta di Milano il servizio di monitoraggio e valutazione ambientale

La fornitura e collocazione di un sistema di monitoraggio e valutazione di impatto ambientale della pista ciclabile di Mazara (contabici e diffusione tramite monitor di qualità dell’aria) è stata affidata alla società Ricoh Italia srl di Milano. La determina, a firma del dirigente del primo settore comunale riguarda anche tre stazioni multimediali (Totem) con app turistica.

La prima stazione multimediale verrà collocata all’ingresso della pista ciclabile e sarà utile per raccogliere ed elaborare dati sul numero di biciclette in transito e risparmio CO2. I dati verranno proiettati su monitor. Tre totem interattivi con app turistica verranno collocati in tre diversi punti della pista ciclabile. La fornitura prevede inoltre una cinquantina di apparecchietti multimediali audioguide turistiche.

L’investimento complessivo di 90mila euro (più Iva) effettuato dal Comune di Mazara tramite acquisto Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ha la sua copertura economica all’interno delle somme residue del finanziamento Pnrr a valere sull’Avviso Pubblico della Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici”.