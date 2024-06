Marsala avrà il primo drone-ambulanza in Italia, trasporta in pochi minuti il defibrillatore. VIDEO

E’ stato presentato ieri mattina, nella sede della Lega Navale sezione di Marsala, il drone-ambulanza per il trasporto di un defibrillatore vitale per il soccorso di chi ha avuto un arresto cardiaco. Il Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary Club Goffredo Vaccaro, con il suo staff, che da oltre un decennio sono al lavoro per la cardio protezione e la rianimazione, hanno realizzato un progetto di fondamentale importanza per la salute pubblica.

“Il drone che una società ci ha fornito, sorvola in linea retta e quindi arriva tempestivamente perchè i tempi di intervento sono tra i 12 e i 15 minuti – esordisce il dottor Vaccaro -. E’ il coronamento di un percorso avviato a Marsala già anni fa, dotando di defibrillatori diversi enti, associazioni e istituzioni, formando più di 800 persone”. Alla Lega Navale presenti anche il Colonnello Daniele Donati del 37° Stormo di Birgi per l’Aeronautica militare (“Ci date l’opportunità di salvare vite umane, un servizio che altrove ci invidiano”), il 118 che ha operatori formati per rispondere alla emergenze per l’invio del drone-ambulanza, la Croce Rossa Italiana, il sindaco Massimo Grillo (“Il coronamento di un lungo progetto che ha fatto di Marsala una città all’avanguardia”), gli assessori Salvatore Agate e Giacomo Tumbarello nonchè diversi soci del Rotary Club locale, guidato da Françoise Bouix e il dottor Riccardo Lembo, sempre in prima linea con il Rotary per la formazione degli operatori nell’uso del salva-vita grazie ai corsi BLSD, entrando persino nelle scuole.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA:

La Legge del 2023, peraltro, ha dato a tutti la possibilità di usare un defibrillatore automatico senza una precedente formazione, in quanto è previsto che l’operatore chiamato in caso di emergenza, dice all’utilizzatore cosa deve fare, in pratica – come lo stesso Vaccaro ha chiarito – lo forma instantaneamente. Il drone arriva fino a un massimo di 55 minuti di volo, procedendo ad una velocità di 42 km/h e fino a 15 km di raggio. Al termine della presentazione è stata effettuata un’esercitazione.