A Marsala fondi per asili nido: il caso “Bosco”

Marsala è rientrata a pieno titolo nel Piano nazionale per Asili Nido promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul totale dei 387 Comuni italiani ammessi a finanziamento, infatti, al territorio comunale è stato attribuito l’11° posto in graduatoria, risultando di fatto assegnatario di oltre 3 milioni di euro. I due nuovi asili nido sorgeranno nel quartiere Amabilina (un ampliamento per ulteriori 60 posti) e in contrada Bosco per un totale di 120 nuovi posti. In quest’ultimo caso, il progetto era stato portato a compimento dall’Amministrazione precedente e i lavori dovevano iniziare già un anno fa, come da noi riportato nel marzo 2023; poi dopo settembre dello stesso anno, nessuna notizia degli interventi e sembra che il finanziamento sia pure andato perduto, così come dichiarò anche l’ex sindaco Alberto Di Girolamo.

L’argomento approdò in Consiglio comunale dove, tra opposte posizioni, si paventò l’ipotesi che a causa di un eventuale perdita di finanziamenti per inadempienza burocratica, l’asilo nido di contrada Bosco, che doveva coprire buona parte del versante nord della Città, non avesse possibilità di essere attivato. L’Ufficio Speciale per l’attuazione del Pnrr, diretto da Alessandro Putaggio, è ora in attesa dell’emissione del decreto ministeriale di accreditamento delle risorse – così come si legge in una nota stampa diffusa dal Comune di Marsala – al fine di avviare le procedure di aggiudicazione, per la quale è fissato il termine del prossimo ottobre.