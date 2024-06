Gaspare Di Girolamo: “Il Regolamento edilizio di Marsala va rivisto”

In relazione al nuovo Regolamento edilizio approvato nello scorso mese di marzo, così come stabilito in una delle recenti conferenze dei capigruppo, il Consigliere comunale marsalese Gaspare Di Girolamo, ha evidenziato ancora una volta diverse criticità: “Diversi operatori economici e liberi professionisti hanno manifestato l’opportunità di rivedere alcuni aspetti del Regolamento edilizio – ci dice il consigliere di maggioranza -, sollevando perplessità e punti critici che sono convinto potrebbero trovare soluzioni concrete in quegli emendamenti già prodotti anche da me in Commissione consiliare ma che non sono mai stati trattati in occasione delle seduta del Consiglio comunale”. Gaspare Di Girolamo esponente dell Dc invita l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Grillo a valutare l’opportunità di verificare la possibilità di rivedere tale regolamento”.