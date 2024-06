Siccità in Sicilia, anche l’apicoltura vede una perdita del 95%

Continua ad essere drammatica in Sicilia la situazione siccità, in alcune aree più che in altre e alcuni comparti ne stanno subendo particolarmente la pressione. Anche l’apicoltura vede una perdita di prodotto del 95%, una previsione spiacevole per chi vive di questa preziosa risorsa. Parliamo di un crollo che potrebbe infierire il colpo di grazia ad un comparto sfiancato dalle ultime due annate, durante le quali si sono registrati pesanti ammanchi. Dal 2017 riscontriamo una perdita di produzione che risulta essere costante nel tempo. La Sicilia è la terza regione italiana per il patrimonio apistico e conta solitamente una produzione di miele pari al 20% della produzione nazionale, quindi una risorsa importantissima. Oltre ai sciroppi di zucchero ricavati da grano, riso e barbabietola, all’interno dei barattoli di miele, che hanno portato i consumatori ad acquistare il famoso miele “falso” di cui abbiamo già parlato, questo comparto si trova ad affrontare un’ulteriore sfida.

In primavera, quindi nella fase di produzione del miele, momento in cui l’apicoltore professionista che ha un’azienda di grosse dimensioni comincia a vedere le prime entrate che gli consentono una stabilità economica.