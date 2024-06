Salaparuta, Antonino Cinquemani (candidato sindaco): “essenziale il sostegno che abbiamo dal governo regionale”

Antonino Cinquemani ha ufficializzato la propria candidatura, in vista delle elezioni amministrative del 8-9 giugno 2024, in un incontro tenutosi nel comitato elettorale, in via Giacomo Leopardi.

“Erano presenti diversi presenti numerosi sostenitori di Cinquemani, i candidati della lista e rappresentanti dei partiti politici che sostengono la sua candidatura. Tra i candidati al consiglio comunale l’avvocato Francesco Musso, Fabrizio Lupo Leonardo Tritico e Giovanni Palermo”. Cinque mani è candidato del centro destra, “MI stanno sostenendo Giuseppe Bica per Fratelli d’Italia e Tony Scilla, coordinatore provinciale di Forza Italia.

“Il movimento Passione e impegno per Salaparuta è la sintesi di un nuovo soggetto politico perché contiene in se tutti gli elementi essenziali quali l’esperienza politica, la competenza ed il dinamismo e la passione di chi si sta accingendo per la prima volta in questa nuova avventura, condizioni indispensabili per fare un buon lavoro per la nostra comunità”. la sua elezione , sostiene il candidato porterà “…l’appoggio del Governo Regionale, guidato dal Governatore Renato Schifani, quindi abbiamo raggiunto la formula politica giusta per potere garantire alla nostra comunità una buona ordinaria amministrazione all’insegna dell’efficienza ed economicità dell’azione politica amministrativa. Ma soprattutto un’ottima straordinaria amministrazione, attraverso la politica regionale, strumento essenziale per mettere in campo e realizzare le opere utili e funzionali. Nel dare – conclude Antonino Cinquemani – maggiore rilancio e sviluppo alla nostra Salaparuta e per darle la centralità e l’attenzione che merita dall’azione politica Regionale”.