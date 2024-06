In Piazza Carmine a Marsala Cateno De Luca contro tutti. VIDEO

Si è concluso nella tarda serata di domenica 2 giugno, il tour elettorale del leader di Sud chiama Nord, Cateno de Luca. In una Piazza Carmine gremita, dopo un’esibizione musicale di un gruppo di giovanissimi musicisti marsalesi, hanno preso la parola i candidati della Circoscrizione Isole della lista Libertà per la Provincia di Trapani, Antonio Parrinello, Piera Aiello e Giulia Ferro, per ringraziare gli intervenuti e per precedere le inevitabili conclusioni dell’onorevole Cateno De Luca.

GUARDA IL VIDEO: