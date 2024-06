Nel centenario della sua uccisione, Marsala commemora Giacomo Matteotti

Sarà commemorato a Marsala il centenario del delitto di Giacomo Matteotti, giovane deputato socialista brutalmente assassinato a Roma da squadristi fascisti. Matteotti osò denunciare la corruzione e i brogli elettorali del governo di Benito Mussolini, commessi dalla nascente dittatura.

Questi gli appuntamenti:

Martedì 4 giugno, alle ore 20:30, al cinema Golden, sarà proiettato il film “Il delitto Matteotti”, realizzato nel 1973 dal regista Florestano Vancini.

Lunedì 10 giugno, alle ore 18:30, in piazza Matteotti (Porta Mazara), in prossimità del toponimo, avrà luogo la posa della bandiera tricolore e di una corona di alloro.

L’iniziativa nasce da un comitato spontaneo con l’intendimento di valorizzare la conoscenza dell’uomo politico Matteotti, vero simbolo di antifascismo. Del comitato fanno parte: la promotrice ANPI (Associazione Nazionale Partigiani), Partito Socialista Italiano, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, le associazioni Libera, Andè, Archè Onlus, CIF (Centro Italiano Femminile), Amici del terzo Mondo, Con Te Donna, Legambiente Sicilia, Fidapa, Il Rumore delle Idee, Sapori & Colori, Storia Patria, nonché le organizzazioni sindacali CGIL, UIL e USB.

Il segretario del PSI a Marsala avv. Antonio Consentino: “Non poteva passare inosservata la ricorrenza del centenario del brutale assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, vero simbolo dell’antifascismo, soprattutto in una fase politica illiberale il cui scenario parrebbe caratterizzato da bavagli e preoccupante, latente autoritarismo. La commemorazione dei 100 anni dall’uccisione di Matteotti non rimarrà un fatto isolato. Questo è un comitato spontaneo che ci sarà anche in futuro, che farà avvertire la propria presenza ogni qualvolta sarà utile e/o necessario nel nome di Giacomo Matteotti il cui coraggio, anche a costo della propria vita, non potrà mai essere dimenticato, anzi dovrà essere periodicamente ricordato, anche affinchè le giovani generazioni sappiano fino in fondo chi costui è stato e cosa ha rappresentato in ottica antifascista e quanto fondamentale sia il bene della libertà individuale. Sandro Pertini diceva che la più imperfetta delle democrazie è sempre preferibile alla più perfetta delle dittature. Auspichiamo che i cittadini partecipino in massa già dal primo appuntamento di martedì 4 giugno alle 20:30 al Cinema Golden di Marsala, per rendere onore ad un vero eroe politico che ha pagato a caro prezzo l’avere denunciato, nel suo discorso del 30 maggio 1924 a Montecitorio, i brogli elettorali del neo eletto governo fascista e mostrato il vero volto della strisciante dittatura, fatto di soprusi e prevaricazioni”.