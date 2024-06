“Morsi & Sorsi di libri”, tutti gli altri appuntamenti in programma a Marsala

Torna l’edizione 2024 di “Morsi & Sorsi di libri”, la rassegna culturale e letteraria promossa a Porta Nuova da ‘morsi & sorsi… di Sicilia’ e Lillo Gesone con Libera Marsala Circolo “Vito Pipitone”, Libreria Mondadori e “Il Rumore delle idee”. Cinque incontri dal 20 maggio al 21 giugno 2024, in cui le voci autorevoli del giornalismo televisivo d’inchiesta, della politica e dell’attualità italiana presentano i loro ultimi lavori editoriali.

Pino Aprile

Dopo il successo di pubblico nel primo appuntamento che ha visto il giornalista di Report Sigfrido Ranucci presentare il suo “La scelta”(edito da Bompiani), si prosegue mercoledì 12 giugno, alle ore 18, con il giornalista e scrittore Pino Aprile che presenterà ‘La brigante bambina’ (edito da Libreria Pienogiorno), un romanzo d’amore e libertà. Luisa ha sedici anni, è vivace, appassionata, gran conoscitrice dei poteri delle erbe, atavicamente allergica al sopruso, il suo soprannome è Cerasella. Quando da ragazzina sta per sbocciare donna, l’invasione del Regno delle Due Sicilie da parte dell’esercito sabaudo per unificare l’Italia farà di lei una brigantessa, costretta dagli eventi a prendere le armi e la via del bosco, insieme al fratello e a un mite maestro, Antonio. La guerra si farà tempo di emancipazione per molte donne: nella loro odissea i nostri incontreranno Michelina Di Cesare, la terribile Ciccilla.

Lunedì 17 giugno, ore 18, sarà la volta di Marco Birolini checon il suo ‘Stato Canaglia’ (edito da Ponte delle Grazie), indaga sugli aspetti più torbidi del moderno ‘grande gioco’: il traffico di droga, un affare troppo grosso con troppi soldi in ballo, troppi scambi internazionali, troppi interessi, troppi incroci con altri mercati sommersi, in primo luogo quello delle armi. E non sono solo folkloristici narcos nascosti nella giungla e mafiosi con la coppola e la lupara. Un approfondito lavoro di ricerca che ripercorre la documentazione prodotta negli ultimi decenni da magistrati e commissioni parlamentari, decenni in cui il nostro paese, e la Sicilia in particolare, si è trovato al centro del commercio mondiale di stupefacenti. A dialogare con Birolini, il giornalista Rino Giacalone; presente l’on. Antonello Cracolici, Presidente della Commissione regionale Antimafia.

Antonella Marascia

Mercoledì 19 giugno, ore 18, con ‘Desiata – Una storia vera incisa nel vento’ (edito da Multiverso), Antonella Marascia, scrittrice ed ex segretaria e direttrice generale della Città Metropolitana di Palermo, attraverso una ricerca scrupolosa, ci racconta una storia cruda, un femminicidio accaduto nel 1903 a Mazara del Vallo. Dialogherà con l’autrice, la giornalista Jana Cardinale; ospite l’on. Valentina Chinnici, vice presidente della Commissione V Cultura, Formazione e Lavoro dell’Ars.

Venerdì 21 giugno, ore 18, Cataldo Cicolella e Giulio Valesini presentano il libro scritto a quattro mani ‘La grande inchiesta di Report sulla pandemia’ (edito da Chiarelettere), un lavoro investigativo durato circa due anni con dettagli esclusivi, testimonianze inedite e un racconto incalzante che somiglia in molti passaggi alla sceneggiatura di un film, tra fonti coperte, e-mail che nessuno avrebbe dovuto scoprire, dossier misteriosamente scomparsi, manovre diversive e colpi di scena. Dialogherà con gli autori, Vincenzo Figlioli; sarà presente l’on. Ida Carmina, componente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

