Primo nome dell’estate salemitana, Tiromancino in concerto

Il sound dei Tiromancino sarà protagonista dell’estate di Salemi. Nella cittadina trapanese la giunta Venuti ha approvato la delibera che fissa gli eventi principali del cartellone estivo. Il clou arriverà il 9 agosto con il ‘Tiromancino Tour 2024’: sul sagrato della ex Chiesa Madre di piazza Alicia, dove negli anni scorsi si sono esibiti artisti del calibro di Malika Ayane e Roberto Vecchioni, salirà Federico Zampaglione, leader storico della band romana. L’attuale giunta comunale, viste le imminenti consultazioni elettorali e i tempi stretti per l’organizzazione tecnica degli eventi, ha varato un programma di massima per ‘Salemi dEstate 2024′ con l’obiettivo di agevolare la prossima Amministrazione nell’organizzazione del cartellone estivo.

La fase di campagna elettorale, inoltre, non consente di erogare contributi alle associazioni per l’organizzazione degli eventi. Sarà compito della successiva Giunta, quindi, completare il cartellone di ‘Salemi dEstate’ definendo gli accordi con le associazioni attive sul territorio. Accanto al concerto del 9 agosto sono stati definiti anche gli altri eventi principali che negli anni hanno caratterizzato l’estate salemitana: dalla ‘Notte romantica nel Borgo’, che sabato 22 giugno inaugurerà idealmente l’estate salemitana, a ‘Welcome Back Tony Scott’, il ricordo del jazzista salemitano fissato per il 26 e 27 luglio. Confermata anche la ‘Sagra della Busiata nel Borgo’: si terrà il 5, 6 e 7 agosto.