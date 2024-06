Canoa: il marsalese Gabriele Laudicina finalista nazionale sui 500 e 1000 metri

Prestigioso piazzamento per il canoista marsalese Gabriele Laudicina. Lo scorso week end, l’atleta lilibetano, tesserato per la Società Canottieri Marsala, è stato protagonista presso le gare nazionali tenutesi a Castelgandolfo. Nella categoria “ragazzo 1° anno”, Gabriele Laudicina è arrivato in finale nella gara dei 1000 metri (svoltasi sabato) e in quella dei 500 metri (tenutasi domenica), classificandosi in entrambi i casi all’ottavo posto. Con questi piazzamenti, Gabriele Laudicina entra tra i 10 migliori canoisti d’Italia all’interno della sua categoria. La Società Canottieri Marsala ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dal proprio tesserato, formulando le proprie congratulazioni.