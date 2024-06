Il Marsala Calcio Femminile alla festa “Ragazze con i tacchetti”

Il Marsala Calcio Femminile ha partecipato alla festa regionale 2024 di “Ragazze con i tacchetti”, progetto siciliano di promozione del Calcio Femminile nato dalla collaborazione nel Comitato Regionale Sicilia tra la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore Giovanile Scolastico. Le azzurre guidate dal tecnico incaricato per la provincia di Trapani, Valeria Anteri, nonché tecnico della Femminile Marsala, sono partite insieme all’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” capitanato dalla coordinatrice Anna Maria Nizza.

Ad ospitare l’evento è stato lo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, che ha aperto le porte alle oltre cento bambine e ragazze di scuole calcio e istituti scolastici di tutta la Sicilia per dilettarsi in mini partite a tema, giochi di gruppo e di abilità sotto gli occhi attenti degli esperti collaboratori della federazione. A presenziare l’evento non potevano mancare il presidente del CR Sicilia LND Sandro Morgana accompagnato dal consigliere regionale David Caggegi e dal responsabile regionale del CF Natale Ferrante e il coordinatore regionale del settore giovanile scolastico Stefano Valenti.