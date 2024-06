Concorso fotografico “Patrizia Pilato”, terzo posto per uno studente del Liceo “Ruggieri” di Marsala

Ancora successi per i ragazzi del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala. Andrea Vallone, studente della classe 5F e rappresentante d’istituto, ha ricevuto il terzo premio nella seconda edizione del concorso fotografico “Patrizia Pilato” dal titolo “L’arte con un click”- Quando la fotografia diventa arte.

La sua opera, intitolata “Sbraitiamo”, è stata premiata con la seguente motivazione: “La fotografia esprime con forza la lotta del popolo per la difesa dei propri diritti. La scelta dell’inquadratura ci rimanda con la forza di un urlo l’importanza della libertà di espressione e del ruolo combattivo delle donne“.

Il concorso è bandito annualmente dal Liceo Scientifico “Nicolò Palmieri” di Termini Imerese in memoria della professoressa Patrizia Pilato, architetto, docente di Disegno e Storia dell’Arte presso lo stesso Liceo scientifico, scomparsa prematuramente.

La docente, ricordata con affetto da tutta la comunità del “N. Palmieri”, nutriva, tra i numerosi interessi , un grande amore per l’arte in tutte le sue forme, e in particolare per quella fotografica.

L’iniziativa, ponendosi in continuità con la sensibilità della professoressa Pilato, ha lo scopo di sollecitare l’attenzione e la creatività degli alunni, invitandoli a trasformare uno scatto fotografico in un prodotto artistico, nonché di educare alla visione, sollecitando l’apprendimento del linguaggio delle immagini, che parte dall’analisi visiva del mondo esterno con la curiosità di chi non è solo uno spettatore passivo, ma un produttore di nuovi ed originali significati.