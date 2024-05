Miccichè: “Il gatto dal veterinario in auto blu? Lo rifarei, stava male”

E’ stato accompagnato 47 volte al Bingo in un arco di tempo individuato dagli inquirenti al fine delle indagini in cui Miccichè ha fatto un uso improprio dell’auto blu che spetta ai deputati regionali. Ma non solo. Il suo autista accompagnava sua moglie, portava pacchi, pasta a forno, portava l’ex Presidente dell’Assemblea regionale siciliana in giro dalle ‘amiche’ e una volta portò anche il gatto dal veterinario.

E tra tutti proprio su quest’ultimo punto si sofferma Miccihè: “Il gatto stava malissimo, ha 13 anni. Sì è vero, è stato accompagnato in auto blu dal veterinario. Mia figlia mi diceva di portarlo subito a controllo, e onestamente dico che lo rifarei. Se ho commesso forzature nell’uso della vettura me ne assumo le responsabilità, ma ho fatto tutto in buona fede. Non c’è mai stata da parte mia la consapevolezza di commettere abusi”. Gianfranco Miccichè ha fatto queste affermazioni nell’interrogatorio del Gip nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Palermo, in cui è indagato per peculato, truffa e false attestazioni.