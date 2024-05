A Marsala “Coraggio e Passione per l’isola che non c’è” organizza un incontro con i candidati alle Europee

L’Associazione “Coraggio e Passione per l’isola che non c’è”, indice un incontro sui temi di interesse del territorio di valenza comunitaria in vista delle elezioni europee presso il Circolo Lilibeo lunedì 27 maggio alle ore 17.30. Sono stati invitati i coordinatori provinciali dei partiti e movimenti politici e i deputati regionali della provincia di Trapani. Tra i componenti dell’associazione, anche l’ex deputato regionale, presidente provinciale e sindaco di Marsala, Giulia Adamo.

Questa la motivazione dell’icontro: La campagna elettorale per le europee ha purtroppo assunto il tono e i temi della ricerca di consenso per i partiti nazionali e sembra volere ignorare le ricadute che le decisioni del futuro Governo europeo avranno sulla nostra economia. D’altra parte nei confronti di queste elezioni, da parte dei cittadini, traspare un atteggiamento di apatia e disinteresse, pericoloso, perché è in Europa che si prenderanno le decisioni da cui dipenderà lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio, o la sua decadenza. La nostra associazione “Coraggio e Passione per l’Isola che non c’è”, riunisce un gruppo di amici che ha passione e rispetto per la politica a cui sente la responsabilità di partecipare anche se non in prima linea. Riteniamo utile quindi, porre all’attenzione del mondo politico e degli elettori alcuni temi che dovrebbero essere affrontati nel futuro Parlamento Europeo nell’ ‘ interesse del nostro territorio

· Applicazione Regolamento (CE) N°1008/2008 del Parlamento europeo e del consiglio Oneri di servizio pubblico (OSP) che ha permesso il decollo del nostro Aeroporto. Il primo volo inaugurale gestito dagli oneri di servizio pubblico è partito da Trapani Birgi il 20/05/2003 con la compagnia aerea “AIR ONE”. La procedura Europea (OSP)consente il riconoscimento dell’Onere di Servizio Pubblico e quindi l’attivazione di voli a prezzi moderati senza varianti legate a date particolari( Natale , Pasqua mesi estivi ecc.);

· La “dotazione finanziaria” del ciclo di programmazione 2021-2027 per la Regione Siciliana dei principali fondi a gestione indiretta ammonta a circa 10 miliardi. Nonostante ciò, la Sicilia continua a non colmare il suo gap di ritardo nello sviluppo rispetto alle altre regioni europee. Quali interventi occorrono per eliminare gli ostacoli che impediscono la crescita dei territori con l’utilizzo dei finanziamenti SIE;

· Riconoscimento dell’olio Extravergine di Oliva come Farmaco Biologico preventivo e curativo;

· Contrasto alla proposta delle lobby dei superalcolici, della birra, delle bevande gassate di scrivere “il vino nuoce gravemente alla salute “sulle bottiglie di vino;

· Aumento della quota tonno per la marineria siciliana.