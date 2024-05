A Marsala presentato il progetto ”Città Creative Unesco della Gastronomia”

Nei giorni scorsi a Marsala, è stato presentato il progetto del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale ”Città Creative Unesco della Gastronomia” che riguarda tutta la Provincia trapanese con le sue peculiarità enogastronomiche, in un contesto unico al mondo. Tra operatori vinicoli, cantine ed alcuni stakeholder (rappresentanti dei sommelier, slowfood, mastrodicasa per la cucina ed infine del Biodistretto degli Elimi). Il dossier deve essere presentato entro maggio 2025. Solo due città passeranno la fase nazionale ed una sola, per l’attuale biennio diventerà “Città Creativa”.

Il Presidente dell’Associazione Turistiche marsalesi, Gaspare Giacalone, intervenendo alla riunione, ha plaudito all’iniziativa al fine di fare rete e cercare di riempire le strutture degli associati anche nei periodi di bassa stagione: “Il cibo e tutta l’enogastronomia può essere un valido strumento, un eccellente strumento se ha il marchio Unesco. Infatti l’Associazione Strutture Turistiche è socio del Gal Elimos, socio fondatore del Biodistretto degli Elimi ed ora socio del Distretto Turistico della Sicila Occidentale. E’ una occasione unica per il nostro territorio. A settembre 2025 presumibilmente si conoscerà la città vincitrice”.