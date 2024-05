A Mazara a rischio l’elezione del consigliere comunale straniero aggiunto

Sono due le candidature presentate in tempo utile in Comune (entro le ore 12 del 22 maggio scorso) per l’elezione del consigliere comunale straniero aggiunto in programma domenica 16 giugno. Tuttavia, entrambe le liste, una a sostegno della candidatura del signor Soualmia Mohamed Alì, l’altra a sostegno della candidatura della signora Hiba Sfar (entrambi nati in Tunisia e residenti da almeno 4 anni a Mazara del Vallo) risultano da un primo esame con un numero di firme di sottoscrittori di lista, regolarmente autenticate, di parecchio inferiore rispetto al numero minimo di 75 firme regolarmente autenticate previsto dall’articolo 15 del regolamento comunale.

La documentazione di presentazione delle liste, ricevuta dal dirigente del I Settore comunale Giovanna Lombardo, appositamente delegata dal segretario generale, è stata inviata alla Commissione elettorale comunale che dovrà vagliarne la validità. Pertanto appare probabile l’annullamento della tornata elettorale del 16 giugno per l’elezione del consigliere comunale straniero aggiunto per il mancato rispetto dell’art. 15 del regolamento comunale in sede di presentazione delle candidature, anche se la decisione finale ufficiale dovrà essere comunicata dalla Commissione elettorale comunale. Il comma 4 dell’art. 8 del regolamento comunale per l’elezione del consigliere comunale straniero a seguito della modifica apportata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 105 dell’8 ottobre 2019 prevede: nel caso in cui per assenza di candidati non si procede all’elezione del Consigliere aggiunto l’Amministrazione Comunale procede, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di elezione del Consiglio Comunale, all’indizione di una nuova elezione.