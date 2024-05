Marsala: una via del centro in balia di rifiuti e tossici

Sono anni ormai che i residenti di una via del centro di Marsala, in via T. Russo, assistono e puntualmente segnalano a chi di competenza, lo scempio che quotidianamente si consuma su questa piccola e nota arteria. Una vera e propria discarica a cielo aperto e uno stallo per tossici, il tutto a pochi metri da abitazioni e scuola. “Possibile che nessuna delle Amministrazioni che si sono susseguite nel tempo sia stata capace di adottare provvedimenti efficaci e definitivi? Cosa occorre ancora documentare per non consentire ad incivili e delinquenti di sentirsi liberi di rendere invivibile parte di questa bella città?”, ci dice il cittadino A. M..