Lavori alla condotta Erice-Mazara, un imprevisto rinvia la distribuzione dell’acqua a Trapani

Da ieri mattina la ditta affidataria dei lavori sta intervenendo nell’area interessata dalla grave perdita, sulla SP Erice-Mazara, in territorio trapanese, che si trova sopra una struttura di cemento armato e ad altra tubazione che ha impedito di effettuare gli scavi in maniera celere. Questo imprevisto non consente di effettuare la distribuzione al centro storico nella giornata di domani, sabato 25 maggio, che pertanto viene programmata per domenica 26, mentre la distribuzione per Trapani Nuova si terrà lunedì 27 maggio. Nel corso della giornata seguiranno eventuali aggiornamenti.