Emergenza acqua a Marsala, nel week end la situazione dovrebbe tornare alla normalità

Dovrebbe essere sabato la giornata dell’atteso ritorno dell’acqua nelle case dei marsalesi. Si avvicina, dunque, l’atteso ritorno alla normalità dopo giornate segnate da disagi e criticità per gran parte della popolazione: come già evidenziato, infatti, diverse scuole hanno dovuto sospendere le attività didattiche a causa dell’impossibilità di usare i servizi, mentre bar, ristoranti e attività private hanno dovuto far ricorso al servizio autobotti.

In un ulteriore bollettino di aggiornamento sulla situazione l’amministrazione fa sapere che da alcune ore tecnici e operai del Servizio Idrico del Comune di Marsala hanno attivato l’erogazione dell’acqua nella condotta principale. “La situazione – si legge nella nota istituzionale – dovrebbe tornare alla normalità nel volgere di 12 ore. Occorre infatti molta prudenza per evitare nuovi incresciosi inconvenienti. Bisogna precisare che una parte delle abitazioni servite dall’acquedotto si stanno già approvvigionando. A seguire tutte le operazioni di ripristino della rete idrica è stato personalmente l’assessore del ramo della Giunta Grillo, Ivan Gerardi”.

“La doppia rottura ha messo a dura prova tutti e questo ci dispiace tantissimo – precisa l’assessore Gerardi. Speriamo che adesso tutto proceda nel migliore dei modi. Pian piano tutto dovrebbe ritornare alla piena normalità”.