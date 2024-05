Campionati italiani di windsurfer, primo posto per la marsalese Bruna Ferracane

Tra i risultati prestigiosi raggiunti dagli atleti marsalesi ai campionati italiani di windsurfer, oltre al trionfo di Silvio Catalano tra i ragazzi, va segnalata anche la grande conferma di Bruna Ferracane. Nelle competizioni che si sono tenute nei giorni scorsi a Mondello, Bruna Ferracane ha concluso in prima posizione nella propria categoria la prima giornata di gara nella Long Distance. Dal secondo giorno, spazio allo Slalom e alla Course race (di cui sono state disputate 4 prove) e anche lì la velista lilibetana ha concluso in entrambi i casi al primo posto. “Nel Course race ho fatto 4 primi su 4 prove quindi meglio di così non poteva andare”, commenta con soddisfazione Bruna Ferracane, che ha considerato la competizione un buon allenamento per l’Europeo che si disputerà a giugno.

I 50esimi campionati italiani di windsurfer si sono svolti a Mondello e sono stati organizzati dal club Albaria in collaborazione con il club canottieri Roggero di Lauria.