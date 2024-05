Big Mama in concerto ad Alcamo, Malika Ayane a Marsala

Tempo di concerti anche in Provincia di Trapani in vista dell’estate. Dal Festival di Sanremo con ‘La rabbia non ti basta” ai palchi d’Italia e in Sicilia, Big Mama arriva ad Alcamo, in concerto venerdì 2 agosto all’Ex Cave Orto di Ballo (biglietti https://dice.fm/bundles/alcart-sound-festival-2024-6ve8…) all’interno della rassegna Alcart Festival.

Heroes & Monsters di Todd Kerns (bassista di Slash) con Stef Burns, attuale chitarra elettrica di Vasco Rossi e Will Hunt, batterista di Vasco Rossi e Evanescence, saranno in concerto a Castellammare del Golfo con l’ausilio di laser show e di effetti scenografici presso l’Arena delle Rose il 22 luglio ore 21 (biglietti https://bit.ly/heroes-monsters-ticketone – https://bit.ly/heroes-and-monsters-tickettando). Cristiano Malgioglio , Sergio Friscia e Roberto Lipari insieme in uno spettacolo il 1° giugno al Parco di Archeologico Selinunte.

A Marsala il Kite Fest porterà in concerto Malika Ayane il 15 giugno al Monumento dei Mille ad ingresso gratuito.