Vittoria per la marsalese Bertolino al Torneo di Taekwondo, medaglie anche per gli atleti mazaresi

In una spettacolare esibizione di abilità e determinazione, l’atleta marsalese Karol Maria Bertolino ha trionfato al Torneo Interregionale di Taekwondo, tenutosi questa domenica a Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Con una vittoria netta di 2-0 contro la sua avversaria, Bertolino ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la sua dedizione a questo sport marziale.Il torneo, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni in Sicilia, è stato un evento molto atteso nel calendario sportivo regionale. Bertolino, già vincitrice del Campionato regionale in Calabria solo poche settimane fa si è ripetuta anche in Sicilia e non ha deluso le aspettative.

Nel primo round la giovanissima atleta ha mantenuto la calma e la concentrazione, difendendo abilmente e attaccando nei momenti opportuni. Il punto decisivo è arrivato quando, a tre secondi dalla fine sul punteggio di 6-8, sorprende l’avversaria con un colpo al caschetto e ribalta l’esito vincendo il round 9-8. Nel secondo round Bertolino ha imposto il suo ritmo, utilizzando una combinazione di calci veloci e precisi che hanno messo in difficoltà la sua avversaria. Il round si è concluso con un punteggio di 13-0 a favore della marsalese. Il Maestro Gabriele Angileri dichiara: “Il successo di Karol al Torneo Interregionale è la conferma che l’allenamento e la dedizione portano sempre buoni risultati. La sua vittoria è frutto del suo impegno e dei suoi genitori che per consentirle di praticare il Taekwondo si spostano ogni giorno da Marsala a Mazara del Vallo per raggiungere la sede dell’ASD Scuola Taekwondo Angileri”. Il prossimo obiettivo della piccola Karol Maria è continuare con la sua preparazione per partecipare il prossimo anno ai Campionati Italiani Assoluti.

Questi i risultati, invece, degli atleti Fighter Taekwondo Mazara tesserati presso la società sportiva Fighter Taekwondo Sicilia capitanata dai Maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno: