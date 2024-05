L’Ars avvia procedimento contro l’autista di Miccichè (beccato 47 volte al Bingo)

L’Assemblea regionale siciliana avvierà una procedura disciplinare nei confronti del dipendente Maurizio Messina, autista di Gianfranco Miccichè e indagato, assieme al deputato regionale, dalla Procura di Palermo per truffa, peculato e false attestazioni. L’Ars chiederà gli atti all’autorità giudiziaria e non appena li avrà ricevuti aprirà la procedura che sarà sospesa fino alla definizione del procedimento penale. Miccichè e il suo autista avevano fatto un uso improprio dell’auto blu, anche per motivi di tipo personale e non esclusivamente istituzionale.

Intanto, oltre ai favori alla moglie di Miccichè, oltre alla consegna della pasta al forno e del trasporto del gatto dal veterinario, emerge dalle indagini che l’ex presidente dell’Ars si è recato ben 47 volte in una sala Bingo dove sarebbe rimasto anche per 4 ore mentre in altre occasioni avrebbe raggiunto l’abitazione di un’amica a Lascari. A Miccichè è stato imposto il divieto di dimora a Cefalù, dove il politico ha una villa nella zona di Sant’Ambrogio, e all’autista l’obbligo di dimora a Palermo e Monreale.