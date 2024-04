Incontro su Errori giudiziari, Camera Penale Marsala: “Riflettere su passato e futuro”. VIDEO

È stato organizzato dalla Camera Penale di Marsala l’incontro dedicato al tema degli errori giudiziari che si è svolto il 19 e 20 aprile presso il Teatro Sollima di Marsala. “Le diverse sessioni di lavoro – spiega l’avv. Francesca Frusteri, Presidente della Camera Penale di Marsala – hanno dato vita ad un interessante dibattito con colleghi, magistrati e con la senatrice Scopelliti attraverso il quale ci siamo confrontati sulle tante sfaccettature del tema e sui possibili rimedi. Inoltre, per la prima volta si sono incontrate due delle vittime più note di errori giudiziari, Giuseppe Gulotta e Beniamino Zuncheddu, che hanno vissuto sulla loro pelle il dramma di una vita negata”.

INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MARSALA FRANCESCA FRUSTERI:

Dal 1992 ad oggi, più di 30mila persone sono state indennizzate per ingiusta detenzione o per errore giudiziario per una somma complessiva pagata dallo Stato che sfiora un miliardo di euro. “È anche emerso che, a fronte di tutto ciò, i magistrati non rispondono a livello disciplinare di eventuali responsabilità. Inoltre solo il 48% delle domande per ingiusta detenzione viene accolto” – ha spiegato l’avvocato Riccardo Radi (QUI la video-intervista) responsabile del blog Terzultima Fermata e consulente giuridico dell’associazione ErroriGiudiziari.com. “Il nostro sistema processuale è sicuramente perfettibile, ma non lo cambierei con altri” – ha affermato l’avv. Fabio Frattini (QUI la video-intervista), vice presidente del Consiglio delle Camere Penali, il quale ha anche auspicato che “facendo tesoro degli errori commessi, si possano trovare le contromisure affinché non si ripetano”.

“È necessaria prudenza, è necessario un dialogo franco fra gli operatori del diritto volto alla salvaguardia dei diritti dei cittadini” – ha aggiunto l’avv. Giovanni Gaudino (QUI la video-intervista), Presidente dell’associazione Cesare Beccaria. La senatrice Francesca Scopelliti (QUI la video-intervista), Presidente della Fondazione Enzo Tortora, ha ripercosso alcuni momenti salienti del caso che ha riguardato il noto presentatore. “È deludente e deprimente prendere atto che il sacrificio di Enzo non abbia portato nessun risultato. Non molleremo finché non ci saranno quelle riforme necessarie affinché casi come quello di Tortora non si ripetano” – ha dichiarato. Tra i tanti intervenuti anche la dott.ssa Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale di Marsala, il Procuratore della Repubblica Fernando Asaro, l’avv. Giuseppe Spada, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, l’avv. Marcello Lima, Presidente della Camera Civile “Pietro Calamandrei”, l’avv. Giuseppe Guida, corresponsabile dell’Osservatorio Errore Giudiziario, l’avv. Vito Marcello Saladino, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Marsala, l’avv. Roberta Tranchida, componente del Direttivo della Camera Civile di Marsala, l’avv. Patrizia Esposito (QUI la video-intervista), l’on. Enrico Costa e l’avv. Giacomo Frazzitta.