I tifosi dell’Inter in Piazza anche a Marsala. E’ festa. VIDEO

L’inter, come era plausibile, guardando la classifica, ha vinto lo Scudetto. Ieri sera il derby ha visto il Milan perdere per 2 a 1 e consegnare il Campionato di serie A ai nerazzurri. Feste in piazza un pò ovunque in Italia, da Milano a Marsala. In quest’ultimo caso, tifosi con sciarpe e bandiere si sono ritrovati ieri sera a Piazza Inam, luogo storico preso d’assalto da tutti i tifosi di sport, per celebrare il 20° scudetto e la seconda stella sulla maglia del club nella prossima stagione 2024/2025.

GUARDA IL VIDEO