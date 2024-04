Morto in Bangladesh Ahad, l’omino delle rose di Marsala

Alcune settimane fa vi avevamo raccontato della storia di Ahad Mya, chiamato anche ‘l’omino delle rose’ o ‘Rosario’ perchè vendeva rose in centro a Marsala. Malato terminale, Ahad ha espresso il desiderio di raggiungere la sua famiglia in Bangladesh e per questo si è aperta una catena di solidarietà grazie ad alcuni cittadini e ad associazioni che, sbrogliando vari iter complessi tra Marsala e Roma, sono riusciti a metterlo su un aereo con un passaporto. Ahad finalmente ha trascorso gli ultimi momenti della sua vita con la sua famiglia prima di morire. Adesso è arrivata anche in città la notizia del suo ultimo viaggio. Chissà, magari a regalare rose in Cielo.