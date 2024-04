Questa mattina, un turista 73enne proveniente da Parma, si è accasciato ed è morto nel litorale di San Vito Lo Capo. Proprio mentre l’uomo era entrato in acqua, i suoi amici si sono accorti che qualcosa non andava: il corpo dell’uomo galleggiava privo di sensi in mare. Subito si sono attivati per portarlo a riva e chiamare i soccorsi che però, una volta sul posto, non hanno potuto fare altro che decretare la morte dell’uomo. Probabile un malore improvviso.