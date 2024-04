e dal Ministero della Cultura con il coinvolgimento di enti locali, biblioteche, librerie e molteplici soggetti pubblici e privati. Dal 4 maggio, nel suggestivo scenario di Palazzo Florio, sede della Biblioteca comunale, si terrà la rassegna letteraria “Letture tra le Isole”. L’iniziativa, organizzata dal Comune e dall’Area Marina Protetta Isole Egadi, con la collaborazione della Libreria Ubik Erice, si propone di favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, esplorando temi legati alla storia, all’identità e al territorio. La rassegna avrà quest’anno come filo conduttore il mare e le storie dei suoi protagonisti. Il programma prevede quattro appuntamenti unici e coinvolgenti con autori di rilievo.



Il programma

4 MAGGIO Ninni Ravazza “CIANCHINO. L’ISOLA DELLE ILLUSIONI” con la partecipazione di Maria Guccione

11 MAGGIO Evelina Santangelo “IL SENTIMENTO DEL MARE” con la partecipazione di Camilla Cederna

18 MAGGIO Andrea Bonifazi “VENTIMILA SPECIE (O QUASI) SOTTO IL MARE” con la partecipazione di Ilaria Rinaudo

25 MAGGIO Macrina Marilena Maffei “LA MAGA E IL VELO. INCANTESIMI, RITI E POTERI DEL MONDO MAGICO EOLIANO” con la partecipazione di Mauro Geraci

“Questa rassegna letteraria rappresenta un’opportunità per la nostra comunità di celebrare il legame indissolubile tra il mare e la nostra identità”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Sono convinto che la lettura sia un veicolo potente per conoscere e valorizzare la nostra storia e il nostro territorio e mi auguro che questa iniziativa possa suscitare grande interesse e partecipazione tra i cittadini”. “Saranno quattro giornate dedicate alla narrativa, alla scienza e alla cultura tradizionale”, dice l’assessore Monica Modica con delega alla Cultura. “Il confronto con gli autori e i loro interlocutori sarà un’occasione per riflettere e crescere attraverso la condivisione. Leggere ci rende liberi, ci permette di viaggiare e ci arricchisce di nuovi saperi”.