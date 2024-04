Quasi pronta la lista del Pd alle Europee. Nel collegio Isole Schlein con Bartolo, Lupo, Nocita e la giornalista Lidia Tilotta

E’ ormai definita la lista per le elezioni europee del Partito Democratico, per quel che concerne il collegio Isole. In realtà, mancano all’appello i nominativi che saranno indicati dai dirigenti sardi. Ma per il resto, i giochi sono fatti. A guidare la pattuglia sarà la segretaria nazionale Elly Schlein, che già a un’esperienza all’Europarlamento, dove è stata eletta nel 2014.

Oltre alla Schlein la componente siciliana della lista comprende Antonio Nicita, vicepresidente del gruppo al Senato, la giornalista Lidia Tilotta vicecaporedattore del Tgr Rai (considerata indipendente), l’europarlamentare uscente Pietro Bartolo e l’ex deputato regionale Giuseppe Lupo, consigliere comunale a Palermo. In bilico la candidatura di Maria Flavia Timbro, avvocata di Messina e attivista No-Ponte. In via di definizione due possibili candidature, quelle della ex assessore Aurora Notarianni e della consigliera comunale Antonella Russo.