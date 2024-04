Mazara: voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità, 20 giorni per fare richiesta al Comune

Mazara si prepara alle amministrative di giugno. Tra le procedure previste ci sono anche quelle riguardanti il diritto di voto dei cittadini che non possono recarsi fisicamente ai seggi in quanto versano in condizioni di infermità. In attuazione delle disposizioni normative a favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulta impossibile”, l’Ufficio elettorale di Mazara rende noto che gli elettori interessati che si trovano nelle condizioni di infermità sopra descritte dovranno essere far pervenire al Comune con una nota indirizzata al Sindaco “un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, corredata della prescritta documentazione sanitaria”.

Tale dichiarazione va presentata in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria provinciale.